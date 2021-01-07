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محمد الفلاح - ليلة من الفوضى.. سرقات وأزياء غريبة في مشاهد صادمة لاقتحام الشيوخ الأمريكي

الخميس 7 يناير 2021

اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أعمال شغب اعتراضا على اعتزام الكونجرس التصديق على نتيجة الانتخابات.



وظهر أحد المحتجين وهو يرتدي زي غريب كأنه لرعاة البقر الأمريكيين داخل مجلس الشيوخ، بعد أن نجح أنصار ترامب في اقتحام قاعة المجلس ما أدى إلى تعليق جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وظهر هذا الشخص في عدة لقطات أخرى متجولا بالمجلس والقاعة التي تم إخلاؤها من الأعضاء بعد تصاعد أعمال الشغب، بينما ظهر متظاهر آخر وهو يجلس على كرسي رئيس مجلس الشيوخ.

وفيما تناوب المحتجون الجلوس على مكتب رئيس مجلس الشيوخ، حاول متظاهر سرقة أحد المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات، وقام بسرقتها، بعد اقتحام مبنى الكونجرس.

وتصاعدت أعمال الشغب في العاصمة الأمريكية ما دعا المجلس إلى إخلاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى مكان آمن، وإخلاء جميع المتواجدين داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي إلى مبنى إداري، بعد دخول مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي إلى مبنى الكونجرس.

وبينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، نشر وحدات من الحرس الوطني ووكالات أمنية فيدرالية أخرى في الكونجرس، لاحتواء الشغب، دعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إلى وقف الاحتجاجات العنيفة فورا عند مبنى الكونجرس بواشنطن.

وأضاف بنس، في تصريحات صحفية، أن "أي شخص متورط في أعمال العنف عليه أن يغادر المبنى على الفور".

وشدد على أن "المحتجين المتورطين في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "عددا من المحتجين نجحوا في اقتحام قاعة مجلس الشيوخ".

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس وتوقفت جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن مجموعة من أنصار ترامب نجحت في الدخول إلى مبنى الكونجرس.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن اقتحام الكونجرس يُعد تمردًا وليس احتجاجًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه :" عملنا خلال السنوات الأربع المقبلة سيركز على استعادة حكم القانون وهيبته".

وتابع بايدن:" التصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي عملية مقدسة ويجب حمايتها بإرادة قوية"، مشيراً إلى أن "أحداث اليوم في واشنطن تكشف مدى هشاشة ديمقراطيتنا وحاجتها إلى حماية قوية".

وقال:" أدعو ترامب إلى الظهور على شاشة التلفزيون الوطني الآن للوفاء بقسمه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء حصار الكونجرس".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن الديمقراطية الأمريكية تُستمد من الكرامة واحترام النظام ولا يمكن أن ننجح سوى بالعمل معًا، داعيا نظيره دونالد ترامب إلى التحرك لاحتواء الموقف.

كما أمرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، قوات الحرس الوطني بالاستعداد للتدخل والسيطرة على الاحتجاجات.