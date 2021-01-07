محمد الفلاح - شغب أنصار ترامب.. عبوات ناسفة واقتحام الكونجرس ومطالب دولية بالتهدئة

الخميس 7 يناير 2021

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، مساء الأربعاء، العثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن، في ظل احتدام المشهد داخل الكونجرس بعد اقتحامه من جانب أنصار ترامب.



من جانب آخر، تم إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ .

ودعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.

واتهم ترامب عقب اقتحام الكونجرس من جانب أنصاره، نائبه مايك بنس، قائلًا: "نائبي لم يتمتع بالشجاعة للقيام بما يلزم لحماية بلادنا ودستورنا وإعطاء الولايات فرصة للتصديق على نتائج الانتخابات الحقيقية".

مطالب بوقف التصعيد

وفي ظل احتدام الأحداث، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ما يجري في العاصمة الأمريكية لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية ويجب تقبل قرار الشعب الأمريكي في نهاية المطاف.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم والآن أصبحت بحاجة ملحة إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطة.

كما طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بأهمية احترام نتائج الانتخابات، قائلًا: "المشهد في العاصمة الأمريكية صادم".