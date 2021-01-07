محمد الفلاح - الشرطة الأمريكية تبعد أنصار ترامب عن مبنى الكونجرس

الخميس 7 يناير 2021

أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، إبعاد المحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبني الكونجرس الأمريكي بعد اقتحامه.



وجاء ذلك بعد اقتحام مجموعة من أنصار ترامب للمبنى بعد محاصرته اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

كما أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على 13 شخصًا كلهم من غير سكان العاصمة الأمريكية ومصادرة 5 قطع أسلحة.

ومساء الأربعاء، اعلنت وسائل إعلام أمريكية العثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن.

كما تم إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ .

ودعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.