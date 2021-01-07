محمد الفلاح - البنتاجون يرفض التدخل بعد اقتحام الكونجرس

الخميس 7 يناير 2021

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الأربعاء، طلب مسؤولي العاصمة واشنطن نشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس، بحسب مراسل واشنطن بوست.



جاء ذلك بالتزامن مع حصار أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفرضت موريل بوزر، عمدة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام مبنى الكونجرس.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وفي وقت سابق، دعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.

وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول".

واتهم ترامب عقب حصار الكونجرس من جانب أنصاره، نائبه مايك بنس، قائلًا: "نائبي لم يتمتع بالشجاعة للقيام بما يلزم لحماية بلادنا ودستورنا وإعطاء الولايات فرصة للتصديق على نتائج الانتخابات الحقيقية".