شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون» يرسل قوات من الحرس الوطني لتأمين واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جوناثان هوفمان إرسال قوات من الحرس الوطني لدعم السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن، عقب أعمال العنف والتخريب التي وقعت في مبنى الكابيتول.

وقال هوفمان في بيان أمس: إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كرستوفر ميلر، تواصل مع قيادة الكونغرس، في حين يعمل وزير الجيش الأمريكي مع الحكومة المحلية في واشنطن، لتسهيل تولّي وزارة العدل، عملية إنفاذ القانون في العاصمة.

وبحسب البيان، ستسهم هذه القوات في تعزيز جهود تأمين الأوضاع في واشنطن، وتفعيل حظر التجول الذي تم فرضه في المدينة.

كما أعلن البيت الأبيض من جهة أخرى، أن المزيد من قوات الحرس الوطني وخدمات الحماية الفيدرالية الأخرى، في طريقها إلى مبنى الكابيتول للمساعدة في إنهاء العنف.