شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امراة بالرصاص.. ومسؤول: الكونجرس آمنا الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد شرطة واشنطن العاصمة، روبرت كونتي، إن امرأة أصيبت بطلق ناري وسط الاحتجاجات "الفوضوية" في مبنى الكونجرس الأمريكي.

وأضاف كونتي، أن المحتجين استخدموا مواد كيميائية مهيجة ضد الشرطة من أجل دخول المبنى.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرأة في حالة حرجة بعد أن أصيبت في صدرها على أرض المبنى.

فيما قال مسؤول في مبنى الكونجرس الأمريكي، بول إيرفينج، إنه تم تأمين المبنى، بعد ساعات من اقتحام مثيري الشغب للمبنى.

وأضاف المسؤول لأعضاء مجلس النواب إن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب للمبنى.