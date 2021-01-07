بالتزامن مع جلسة للمصادقة على فوز بايدن... أنصار ترمب يقتحمون الكونغرس

ندّد عدة أعضاء في الكونغرس الأميركي الأربعاء بمحاولة "انقلاب" يقودها أنصار لدونالد ترامب تمكنوا من اقتحام مبنى الكابيتول، محذّرين من أن هذا التحرك مكتوب له الفشل.

وغرّد النائب الديموقراطي وليام باسكريل "نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض. لكنّ المحاولة محكوم عليها بالفشل". وقالت النائبة ديانا ديغيتي "هذه ليست تظاهرة، إنها محاولة انقلاب" مندّدة "بالفوضى التي خطّط لها رئيسنا".

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طلبا من مسؤولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته .

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد طلبت من الحرس الوطني "تطهير وتأمين" مبنى الكابيتول.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس (كابيتول).

وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي بنس أن المحتجون المتورطون في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون، وطالبهم وقف الاحتجاجات العنيفة فورا وقال أنّ أي شخص متورط فيها عليه أن يغادر المبنى على الفور.



وازداد عنف الاحتجاجات في مبنى مقر الكونجرس الأمريكي(الكابيتول)، حيث اشتبك مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مع سلطات إنفاذ القانون واقتحموا المبنى.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة "سي إن إن" محتجين يقتحمون حاجزا ويصعدون على درجات المبنى. وذكرت "سي إن إن" أيضا أن المتظاهرين دخلوا مبنى الكابيتول.

وتم إغلاق المبنى، حيث أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عطلة. وكان النواب في الداخل يناقشون ما إذا كانوا سيصدقون على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي يرفض فيها ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وقالت شبكة «سي إن إن» الأميركية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع عند مبنى الكونغرس لتفريق المتظاهرين الذين نجح بعضهم في اقتحام المبني والوصول لقاعة التماثيل والقاعة المستديرة، وفق مقاطع فيديو.

وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس ووجهت الموظفين إلى المغادرة.

وقالت النائبة نانسي مايس، عبر موقع «تويتر»: «لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول».

وأمر رئيس بلدية العاصمة واشنطن بحظر تجول من السادسة مساء الأربعاء (2300 بتوقيت غرينتش) إلى السادسة صباح الخميس.

وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن مئات الحواجز المعدنية كانت محيطة بالجزء الخلفي من المبنى، ولكن المتظاهرين أسقطوهم ولم تستطع الشرطة إيقاف المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «إلى الأمام» وحاولوا الوصول إلى المبنى، لكن عناصر إنفاذ القانون استطاعوا إيقافهم، وأمرت الشرطة بإخلاء مبنيين في حرم الكونغرس.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات، في الكونغرس.



وإثر هذه الاحتجاجات اضطر مجلسا الكونغرس إلى وقف الجلسة الخاصة بالمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بشكل طارئ بعدما اخترق متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الطوق الأمني ودخلوا مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة.

وقال عضو الكونغرس جيم ماكغوفرن «من دون أي اعتراض تعلق الرئاسة الجلسة» مستخدما المطرقة، فيما سمعت صرخات في الممرات العامة في مقر الكونغرس.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات، في الكونغرس.

وقال ترمب لأنصاره المتحمسين المتجمعين أمام البيت الأبيض: «في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح سنفوز بالانتخابات. وهو يملك الحق المطلق في ذلك. وإن لم يفعل فسيكون ذلك يوما مؤسفا لبلادنا».

ورأى ترمب أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين ينوون المصادقة على فوز بايدن في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأميركي «ضعفاء».