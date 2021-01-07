إغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي إثر اقتحام أنصار ترامب للكابيتول

قال شهود من رويترز إن السلطات أغلقت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) اليوم الأربعاء إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.
وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن. لكن مجلس النواب استأنف جلسته بعد ذلك.
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