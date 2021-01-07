فرض حالة الطوارئ في فرجينيا وحظر التجوال بمنطقتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثام، الخميس، فرض حالة الطوارئ في الولاية وحظر التجول في منطقتين.

ويخشى نروثام من تصاعد الأحداث في فرجينيا على غرار اقتحام مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين فإن الشرطة استطاعت السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس.

وقال مسؤول في مبنى الكونجرس الأمريكي، إنه تم تأمين المبنى، بعد ساعات من اقتحام مثيري الشغب للمبنى.

وأكد المسؤول بول إيرفينج لأعضاء مجلس النواب أن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب الاقتحام.

وفي وقت سابق، فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

ويبدأ الحظر اعتبارًا من السادسة مساء الأربعاء وحتى السادسة من صباح الخميس بالتوقيت الأمريكية لاحتواء الشغب في المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام آخر بسرقة المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

ودعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.