مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا مكان للعنف في ديمقراطيتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أنه لا مكان للعنف في ديمقراطية الولايات المتحدة على الإطلاق.

تعليق أوبراين جاء سريعا بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، اليوم الأربعاء؛ حيث قال نصا: "لا مكان للعنف في ديمقراطيتنا على الإطلاق".

وتزامناً مع تصاعد الأحداث في واشنطن، كشف مركز إديسون للأبحاث عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ بعد فوز المرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافاييل وارنوك بمقعديّ ولاية جورجيا.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت عبر تويتر مساء الأربعاء، إن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق من اليوم.

وقالت ماكناني: "الحرس الوطني إلى جانب هيئات حماية فيدرالية أخرى في طريقه (إلى الكابيتول) بناء على أمر من الرئيس دونالد ترامب".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد رفضت في وقت سابق طلبا من مسؤولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته .

وسبق أن طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من الحرس الوطني "تطهير وتأمين" مبنى الكابيتول.