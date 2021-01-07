عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القائم بأعمال وزير الدفاع: الحرس الوطني في حالة تأهب بواشنطن

الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365

قال كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، إن الحرس الوطني في واشنطن بالكامل في حالة تأهب.



وبحسب ما نقلته رويترز عن ميلر فإن الحرس الوطني "مستعد تماما لتقديم دعم إضافي إذا طلبت السلطات المحلية".

وتابع: "قمنا بوضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي".

من جانبه، أكد قائد شرطة العاصمة الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على 13 شخصًا كلهم من غير سكان العاصمة، فيما رصد 5 قطع أسلحة.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت عبر تويتر مساء الأربعاء، إن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق من اليوم.

وقالت ماكناني: "الحرس الوطني إلى جانب هيئات حماية فيدرالية أخرى في طريقه (إلى الكابيتول) بناء على أمر من الرئيس دونالد ترامب".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد رفضت في وقت سابق طلبا من مسؤولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته .

وسبق أن طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من الحرس الوطني "تطهير وتأمين" مبنى الكابيتول.