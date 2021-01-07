عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن عن اقتحام الكونجرس: تمرد وليس احتجاجا

الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن اقتحام الكونجرس يُعد تمردًا وليس احتجاجًا.



وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه: "عملنا خلال السنوات الأربع المقبلة سيركز على استعادة حكم القانون وهيبته".

وتابع بايدن:" التصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي عملية مقدسة ويجب حمايتها بإرادة قوية"، مشيراً إلى أن "أحداث اليوم في واشنطن تكشف مدى هشاشة ديمقراطيتنا وحاجتها إلى حماية قوية".

وقال:" أدعو ترامب إلى الظهور على شاشة التلفزيون الوطني الآن للوفاء بقسمه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء حصار الكونجرس".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن الديمقراطية الأمريكية تُستمد من الكرامة واحترام النظام ولا يمكن أن ننجح سوى بالعمل معًا، داعيا نظيره دونالد ترامب إلى التحرك لاحتواء الموقف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أمرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، قوات الحرس الوطني بالاستعداد للتدخل والسيطرة على الاحتجاجات.

وجاء ذلك بعد إخلاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى مكان آمن، وإخلاء جميع المتواجدين داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي إلى مبنى إداري، بعد دخول مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي إلى مبنى الكونجرس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "عددا من المحتجين نجحوا في اقتحام قاعة مجلس الشيوخ".

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس وتوقفت جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن مجموعة من أنصار ترامب نجحت في الدخول إلى مبنى الكونجرس.