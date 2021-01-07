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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب متوجها لأنصاره: الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام

الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأميركي الحفاظ على السلمية.



وتوجه لهم عبر تويتر قائلا: "عليكم العودة إلى المنازل الآن"، وأضاف: "لدينا انتخابات تم سرقتها، الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام".

ودعا إلى احتجاجات "سلمية" الأربعاء بعدما اقتحم مؤيدون له مبنى الكابيتول إثر تظاهرة حث خلالها الكونغرس على رفض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة "الرجاء دعم شرطة الكابيتول وقوى إنفاذ القانون" بعد أكثر من ساعة على اختراق المحتجين للطوق الأمني حول مقر الكونغرس. وتوجه ترمب لأنصاره "ابقوا مسالمين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوجها لنائبه: "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما يجب القيام به لحماية دستورنا وبلدنا"، وذلك بعد أن أعلن بأنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بقيود يفرضها الدستور الأميركي. وأضاف ترامب على تويتر: "الولايات المتحدة تريد الحقيقة"

وكان قال في كلمة أمام أنصاره الأربعاء، إنهم لن يستسلموا أبدا ولن يتنازلوا ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وصرح الرئيس الأميركي أمام عدد من أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن، بأنه تم تزویر الانتخابات کما لم یحصل سابقا.

وأضاف ترمب في خطابه الجماهيري "فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة"، مؤكدا لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

وقال الرئيس الأميركي في كلمته: "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك".

وحول جلسة الكونغرس اليوم المخصصة لتصديق على نتائج المجمع الانتخابي قال ترامب: "آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات".

وأضاف: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

وأوضح ترامب في كلمته أن "الولايات تريد إعادة التصويت ويجب إعادة التحقق من الأصوات"، مضيفا: "نحن كسبنا هذه الانتخابات وكان فوزا ساحقا".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنهم لن يقبلوا بالتنازل لرئيس خسر الانتخابات من أجل أن يحكم 4 سنوات، مشيرا إلى أن الديمقراطيين حاولوا سرقة الانتخابات وهي أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة والكل يعلم ذلك.

كما أكد ترامب أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ليست نزيهة وأصبحت عدوا للشعب الأميركي.

وقال دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأميركي في خطاب أمام المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن، إن الآلاف التي حضرت اليوم تثبت أن الجمهوريين لم يفعلوا ما يجب فعله، وأنهم لا يمثلون الحزب الجمهوري، أو "حزب ترمب الجمهوري".

وأضاف في رسالته للجمهوريين في الكونغرس، أنه لديهم فرصة اليوم، إما أن يكونوا أبطالا أو أن يكونوا أصفارا، في إشارة إلى التصويت على تأكيد فوز جو بايدن في الكونغرس.

وقال إن الجمهوريين عليهم المحاربة من أجل العمال الأميركيين ومن أجل الذين صوتوا لصالح ترامب، ومن أجل الرئيس ترامب.

وكان ترامب قد طالب في تغريدة، نائبه مايك بنس برفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى.. "كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات، وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى".

وفي تغريدة ثانية أضاف: "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.. الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".

وقال مستشارون إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونغرس، اليوم الأربعاء، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

فقد كثف ترامب، أمس الثلاثاء، الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونغرس، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على 7 ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" أمس الثلاثاء: "يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير"، في إشارة إلى مزاعم تزوير واسعة للانتخابات.

لكن مصدرا مطلعا قال إن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج.

أعلن الرئيس ترامب أنه سيلقي خطاباً في واشنطن، الأربعاء، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، فيما تأهبت القوات الأمنية بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن يتخللها أعمال عنيف.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "سأتّحدث في تجمّع أنقذوا أميركا، غداً في إيلليبس في الساعة 11 بالتوقيت الشرقي (16:00 بتوقيت غرينتش)".

ودعا ترامب أنصاره إلى "المجيء باكراً" إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبدياً ثقته بأن "حشوداً ضخمة" ستشارك في هذه التظاهرة.

من جهته، قال الرئيس المنتخب إنه سيلقي كلمة من معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير بعد اجتماع سيعقده مع فريقه الاقتصادي.

وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على الانتخابات، لا يزال الرئيس الجمهوري الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديمقراطي، متذرّعاً بأن الانتخابات "سُرقت" منه بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أي دليل على حصول أيّ منها.