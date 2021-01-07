شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطية الأمريكية على حافة الهاوية والان مع التفاصيل
فيما أعلنت ميوريل باوزير عمدة واشنطن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش). وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير».
وأكد الرئيس المنتخب جو بايدن أن مشاهد الفوضى لا تعكس أمريكا الحقيقية ويجب أن تنتهي الآن ، ناعتا من قاموا بها بأنهم متطرفون خارجون القانون. وقال إن مايجي اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وعلى أقدس المؤسسات. ودعا في خطاب ترمب للتحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى. وعبر بايدن عن صدمته لوصول أمريكا إلى هذا الوضع، مؤكدا أن ما حدث لا يمت للاحتجاج بصلة.
وكان بايدن بفوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ، واعتبره مؤشرا على رغبة الأمريكيين في المضي قدما، وقال في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ: «حان الوقت لطي الصفحة. يطالب الشعب بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أن بإمكاننا تحقيق الأمرين».
ورغم طلب ترمب من المحتجين الذين اقتحموا الكونغرس الحفاظ على السلمية، إلا أنه كان قد قال في كلمة أمام أنصاره أمس، إنهم لن يستسلموا أبدا ولن يتنازلوا ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن. وجدد حديثه بأنه تم تزویر الانتخابات کما لم یحصل سابقا.
وقال ترمب متوجها لنائبه: «لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما يجب القيام به لحماية دستورنا وبلدنا»، وذلك بعد أن أعلن بأنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مبررا ذلك بقيود يفرضها الدستور. وأضاف: «الولايات المتحدة تريد الحقيقة».