شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فوضى غير مسبوقة في واشنطن واشتباكات داخل الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

فوضى غير مسبوقة شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، حينما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي، بالتزامن مع عقد الجلسة التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية. وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونجرس الأمريكي في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.

ووجهت شرطة الكونجرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب، بعدما دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد تراب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.

وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة «لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول». كذلك غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مبنى الكونجرس. وأوقف مجلس النواب الأمريكي عمله بشكل مفاجئ خلال جلسة التصديق مع تجمع أنصار ترامب خارج الكونجرس.

وأظهرت لقطات مصورة استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع عند مبنى الكونجرس الأمريكي لتفريق الاحتجاجات. وأكدت فيه شرطة الكونجرس اختراق أنصار ترامب المبنى ووصولهم إلى منطقة القاعة المستديرة والاشتباك مع الشرطة، و أظهر فيديو لمجموعة أخرى وهم يسيرون عبر قاعة التماثيل في مبنى الكونجرس.

بايدن: اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا .. وترامب يدعو أنصاره "للعودة إلى ديارهم

و ندّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول، واصفا إياه بأنه "اعتداء غير مسبوق" على الديموقراطية الأميركية.

ووصف في كلمة ألقاها أعمال العنف التي جرت في الكونجرس بـ"التمرد"، وحض ترامب على الطلب من أنصاره أمام الكاميرات، وقف "حصارهم" للكونجرس الذي اضطر الى تعليق جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة بعد اجتياح أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات لقاعتي مجلسي النواب والشيوخ وغيرها من أقسام المبنى.

فيما دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره "للعودة إلى ديارهم" بعدما اقتحموا مبنى الكابيتول خلال تظاهرة قاموا بها تجاوباً مع دعوته لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ودعا ترامب أنصاره إلى الانسحاب مشيراً الى أنه يجب تحقيق أهدافهم سلميا، جدد ادعاءاته النارية بأن انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني "سرقت" منه. وقال ترامب في فيديو بثه عبر حسابه على "تويتر": "أدرك ألمكم. لقد سرقت منا الانتخابات. لكن عليكم العودة إلى دياركم. يجب أن نلتزم بالسلام وبالقانون والنظام". وأضاف "أحبكم".

حلفاء واشنطن ينددون بالاقتحام

كذلك ندّد عدد من حلفاء الولايات المتّحدة باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مقرّ الكونجرس في واشنطن، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر: "مشاهد صادمة في واشنطن"، مضيفاً "نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تحترم"، في وقت جدّد ترامب رفضه الإقرار بهزيمته. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ ما حصل في الكابيتول "اعتداء على الديمقراطية الأمريكية". وكتب على تويتر: "في نظر العالم، تبدو الديمقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار". وأضاف: "هذا هجوم غير مسبوق على الديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها وعلى سيادة القانون. هذه ليست أمريكا. يجب احترام نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بالكامل".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل في الكابيتول بـ"المشاهد المخزية"، مطالباً بنقل السلطة سلمياً إلى بايدن. وقال جونسون على تويتر: "مشاهد مخزية في الكونجرس الأمريكي. الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهمّ الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظّم للسلطة". وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر: "الولايات المتحدة تفخر عن حقّ بديمقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة".

وغرّد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قائلاً: "الشعب الإيرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطّدت على مدى أجيال عديدة. وأنا أعلم أن الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين". لكنّ وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ذهب أبعد من ذلك بأن حمّل ترامب شخصياً مسؤولية ما يحصل.

وقال كوفيني على تويتر "مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمّد على الديموقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!" ، مضيفاً "العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء".

وفي برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنصار ترامب إلى "التوقف عن الدوس على الديمقراطية". وكتب ماس على تويتر "على ترامب وأنصاره أن يقبلوا في نهاية المطاف بقرار الناخبين الأميركيين وأن يتوقفوا عن الدوس على الديموقراطية". وأضاف "أعداء الديمقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروّعة من واشنطن"، محذّراً من أنّ "الخطاب التحريضي يتحوّل إلى أعمال عنف". فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دخول أنصار ترامب مبنى الكابيتول "مسا خطيرا بالديموقراطية".

قوات الأمن تصل لتأمين الكونجرس

وأظهرت لقطات متداولة وصول عناصر من فرقة التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مبنى الكونجرس، إضافة إلى قوات من الشرطة الأمريكية التي انتشرت في محيط الكابيتول. في الوقت ذاته أفادت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أنه تم فكيك عبوات ناسفة خارج مبنى الكونجرس ومقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ولفت مسؤولون أمريكيون إلى أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد قال لحشد من أنصاره، الأربعاء، إنه لن يستسلم مطلقاً ولن يعترف أبدا بالهزيمة أمام جو بايدن معيداً التأكيد مرة أخرى دون سند على أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق. وأضاف ترامب خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض: "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة" وقال دون تقديم أدلة إن "مئات الآلاف" حاضرون. وتابع قائلا "سنوقف السرقة". مطالباً نائبه مايك بنس برفض التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، في الكونجرس الأمريكي.

الديمقراطيون يضمنون الأكثرية في مجلسي الكونجرس

في سياق متصل، ضمن الديمقراطيون الأربعاء السيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوز جون أوسوف بالمقعد الثاني في ولاية جورجيا متغلبا على الجمهوري ديفيد بردو، على ما ذكرت محطات "ايه بي سي" وسي بي اس" و "أن بي سي" التلفزيونية. ويضمن هذا الفوز الجديد بعد فوز الديمقراطي رافييل وارنوك بالمقعد الأول، والغالبية الديموقراطية في مجلس النواب، للرئيس المنتخب جو بايدن كل مستلزمات السلطة لتطبيق برنامجه.