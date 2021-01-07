مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا مكان للعنف في ديمقراطية الولايات المتحدة على الإطلاق

الشارقة - اميمة ياسر - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أنه لا مكان للعنف في ديمقراطية الولايات المتحدة على الإطلاق.

جاء تعليق "أوبراين" سريعا بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، أمس الأربعاء؛ حيث قال : انه لا مكان للعنف في ديمقراطيتنا على الإطلاق.

وتزامناً مع تصاعد الأحداث في واشنطن، كشف مركز إديسون للأبحاث عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ بعد فوز المرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافاييل وارنوك بمقعديّ ولاية جورجيا.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قد أكدت عبر تويتر مساء الأربعاء، إن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق من اليوم.

وقالت ماكناني: الحرس الوطني إلى جانب هيئات حماية فيدرالية أخرى في طريقه (إلى الكابيتول) بناء على أمر من الرئيس دونالد ترامب.