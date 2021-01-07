جو بايدن عن اقتحام أنصار "ترامب" للكونجرس : تمردًا وليس احتجاجًا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن اقتحام الكونجرس يُعد تمردًا وليس احتجاجًا.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب: عملنا خلال السنوات الأربع المقبلة سيركز على استعادة حكم القانون وهيبته.

وشدد علي ان التصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي عملية مقدسة ويجب حمايتها بإرادة قوية"، مشيراً إلى أن أحداث اليوم في واشنطن تكشف مدى هشاشة ديمقراطيتنا وحاجتها إلى حماية قوية.

واضاف: أدعو ترامب إلى الظهور على شاشة التلفزيون الوطني الآن للوفاء بقسمه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء حصار الكونجرس".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن الديمقراطية الأمريكية تُستمد من الكرامة واحترام النظام ولا يمكن أن ننجح سوى بالعمل معًا، داعيا نظيره دونالد ترامب إلى التحرك لاحتواء الموقف.

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس وتوقفت جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.