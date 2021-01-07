شكرا لقرائتكم خبر عن سالم أبو مراحيل لـ"الخليج 365": تعيينى بمجلس النواب هدية لكل قبائل سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ سالم أبو مراحيل، أحد كبار مشايخ شمال سيناء، والذى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوًا بمجلس النواب عن تقديره لثقة الرئيس، والذى يعتبرها هدية لكل قبائل سيناء، وتأكيد على أنهم فى عقل وقلب القيادة السياسية .

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه أحد أبناء قبيلة الرميلات بمركز رفح بشمال سيناء، وخلال المرحلة القادمة سيتم التركيز على الوقوف إلى جانب المواطنين ليصل صوتهم ومطالبهم إلى جانب زملائه أعضاء المجموعة البرلمانية من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وأشار إلى أن قرار تعيينه عضوًا بمجلس النواب، يمثل الكثير لأهالى رفح بشكل خاص وسيناء بشكل عام.