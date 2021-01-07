‏مصادر أمنية: وفاة المرأة التي تعرضت لإطلاق نار داخل الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أكدت مصادر أمنية أمريكية، وفاة المرأة التي تعرضت لإطلاق نار في الصدر داخل مبنى الكونجرس، خلال أعمال الشغب التي تسبب بها أنصار ترامب، الأربعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

هذا وسقط رجل يبلغ من العمر 24 عامًا كان يتسلق السقالات على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أنه تم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

أكد مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.