مسؤولون أمريكيون: مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.