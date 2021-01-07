انتشار الجيش الأمريكي في واشنطن بعد اقتحام الكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة - قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أن الجيش الأمريكي انتشر في العاصمة واشنطن بشكل كامل لمساعدة قوات إنفاذ القانون الفدرالية والمحلية في إعادة الأمن للمدينة.

وحسبما أفاد موقع روسيا اليوم الأخباري، أشار إلى أن الإجراء تم عقب اقتحام مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس في احتجاجات على اجتماعه لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

في أول تعليق له علي المظاهرات.. بايدن يطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيون والدفاع عن الدستور

وأضاف: "تحدثت مع رئيس الأركان مارك ميلر، ومع نائب الرئيس مايك بينس ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمي الأغلبية الديمقراطية والجمهورية وعدد من الشخصيات المسؤولة في البلاد حول الوضع في الكابيتول".

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية العثور على عبوة

ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع من العاملين فيه.

(ننشر).. مصدر من البيت الأبيض يكشف اسباب اقتحام مبني الكونجرس

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب بايدن.