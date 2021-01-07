عبوة ناسفة فى حرم الكونجرس الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت قوات الأمن الأمريكية على عبوة ناسفة في حرم مبنى الكونجرس بواشنطن، وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين لإنقاذ القانونة لشبكة إن بي سي الأمريكية.

ووفق موقع "سكاى نيوز عربية"، قال مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي": "بالتعاون

مع شركائنا فى سلطات إنفاذ القانون، استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن لتقارير عن وجود أداة مشبوهة"مضيفًا أن التحقيق جار للكش عن الزميد من التفاصيل.

وكان قد أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسل "نيويورك تايمز"، بالعثور على عبوة ناسفة فى مقر الحزب الجمهورى وتفجيرها بشكل آمن.

واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التى وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم فى دخول الساحة الرئيسية للمبنى.