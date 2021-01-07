في أول تعليق له علي المظاهرات.. بايدن يطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيون والدفاع عن الدستور

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب إلى الظهور في التلفزيون والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وحسب شبكة سكاي نيوز الأخبارية، قال بايدن، في كلمة متلفزة موجهة للأميركيين: "كلكم رأيتم ما حدث. ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق. لم نشهد هذا في التاريخ المعاصر. نحن دولة الحريات".

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وأضاف "هذا هجوم على قيمنا الديمقراطية، التي لا نتنازل عليها. مشاهد الفوضى في الكابيتول لا تعكس الأميركي الحقيقي، لا تعكس من نكون كأميركيين".

وتابع: "ما نراه هو مجموعة ضيقة من المتطرفين، هذه فوضى وغياب للنظام".

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وأبرز بايدن: "كلمات الرئيس مهمة، بصرف النظر عن حسنه أو سوءه، هذه الكلمات يمكن أن تلهم حين تكون إيجابية، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تحرض على أشياء سلبية".

كلمة بايدن:

وأردف قائلا: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور ويطالب بوقف هذه الاحتجاجات".

وأوضح "العالم يشهد ما يحدث الآن.. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!"

وتأتي كلمة بايدن في وقت تشهد فيه العاصمة الأميريكية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونجرس.