(ننشر).. مصدر من البيت الأبيض يكشف اسباب اقتحام مبني الكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مصدر مقرب من البيت الأبيض على تواصل مع بعض المتهمين باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن هدف هؤلاء البقاء في المبنى طيلة الليل.

وحسبما أفاد موقع سي ان ان الاخباري، أن هذه الخطوة ستؤدي لتعديل العملية الدستورية (التصديق على أصوات المجمع الانتخابي) والتي عطلتها أعمال عنف في مبنى

الكونجرس.

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ونقل السي ان ان عن، المصدر إن هدف بعض المخربين "احتلال الكابيتول طيلة ساعات الليلة"، حسب قوله.

ووفقا لتقرير نُشر سابقا، فإن مستشار في البيت الأبيض قال إن بعض مساعدي ترامب

بدأوا يشعرون بالغضب لعدم قيام الرئيس بالمزيد لوقف التمرد الذي يشهده الكونجرس.

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وأشار المصدر إلى أن المساعدين كانوا يتوسلون ترامب لإلقاء كلمة من شأنها تهدئة الأجواء، وقال المصدر: "إنه لا يريد" أن يفعل أكثر مما يفعل الآن، وتابع قائلا: "إذا كان علينا أن ندفعه نحو الحشود الغاضبة، فالآن هو الوقت المناسب"، حسب قوله.