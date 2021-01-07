مايك بنس: الاحتجاج السلمي حق لكل أمريكي ويتوعد المتورطين في الاعتداء علي الكابيتول

ياسر رشاد - القاهرة - علق مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي علي ماحدث اليوم بالاعتداء علي مبني الكابيتول، بأن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، متوعدا بملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول.

إصابة أشخاص بالرصاص داخل الكونجرس بعد اقتحامه من أنصار ترامب

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم الأخباري، قال

بينس أن : "الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، ولكن هذا الهجوم على مبنىلن يتم التسامح معه، وسيتم محاكمة المتورطين فيه إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد اختراق مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.