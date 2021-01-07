بعد اقتحامهم الكونجرس.. ترامب يطالب مناصريه بالتوجه إلى منازلهم بسلام

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناصريه للتوجه إلى منازلهم بسلام، وشدد لهم على أهمية السلم في البلاد، معربا عن تضامنه معهم في احتجاجهم على سرقة الانتخابات.

وفي رسالة مسجلة نشرت عبر حسابه على "تويتر"، توجه ترامب إلى مناصريه قائلا: "أشعر بألمكم وحجم الأذى الذي تعرضتم له. خضنا انتخابات سرقت منا، لكن

علينا العودة إلى المنزل. يجب أن نحل السلام، وأن يكون لدينا قانون ونظام وأن نحترم شعبنا العظيم".

وأضاف: "هذه فترة صعبة للغاية ولم يمر علينا وقت أخذت فيه الانتخابات منا ومن بلدنا.. هذه الانتخابات احتيالية. علينا أن نحظى بالسلام، ولذا

فعودوا إلى منازلكم آمنين".

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن "الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، متوعدا بملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.