بايدن إعتبر ذلك اعتداء على مقدسات الشعب.. - ترامب يحاول لملمة "كارثة" اقتحام الكونغرس بدعوة أنصار للعودة إلى منازلهم 

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2020، بالعودة إلى ديارهم والكف عن ارتكاب أعمال العنف والشغب داخل المبنى، مجدداً ادعاءه أن "الانتخابات قد سُرقت منا"، وذلك في فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، قبل أن تقوم إدارة الأخير بالتحذير منه، وتمنع تداوله.



إذ وضعت "تويتر" علامة "خطر" على الشريط، معتبرةً إياه يدعو إلى العنف.



ففي شريط الفيديو نفسه قال ترامب: "أنا أشعر بحزنكم، أشعر بآلامكم، لدينا انتخابات مسروقة، ولكن عليكم أن تعودوا الآن إلى منازلكم".



وأضاف أيضاً: " نريد السلمية، نريد أن نحترم النظام، وهؤلاء الأشخاص المميزون في قوات حفظ الأمن".



كما أردف قائلاً: "هذا وقت عصيب فعلاً، لم يسبق أن عشنا مثله، لقد سُرقت منا الانتخابات، والطرف الآخر يعرف ذلك، ولا يمكنهم أن يعبثوا بنا، لذلك عودوا إلى منازلكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون فعلاً، لقد رأيتم ما الذي وقع، وكيف يعاملنا الآخرون، أشعر بكم، ولكن عودوا إلى منازلكم في أمان".



من جانبه إعتبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمقر الكونغرس اعتداء على الشعب وعلى الديمقراطية وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأميركية.



جاء ذلك في كلمة وجهها اليوم للشعب الأميركي اليوم الخميس تعليقا على اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس.



وقال بايدن إن هذا اعتداء على ممثلي الشعب، الذين أدوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية، مضيفا أن مشاهد الفوضى التي ظهرت خلال الاعتداء على المبنى "لا تعكس أميركا الحقيقية".



وشدد الرئيس المنتخب على وجوب انتهاء أعمال الفوضى فورا، مطالبا الجميع بالانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها.



وعبر بايدن عن صدمته الكبيرة "لوصول أميركا رمز الديمقراطية إلى هذا الوضع"، معتبرا أن من قام بهذه الأفعال هم "متطرفون خارجون عن القانون".



ودعا الرئيس المنتخب الرئيس ترامب إلى التحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى، مؤكدا أن التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأميركية.



وكانت قنوات إخبارية قد أفرجت عن لقطات فيديو لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وهم يتجولون داخل ردهات الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه مساء الأربعاء، في أثناء جلسة تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.



فيما اضطرت السلطات الأمريكية إلى إغلاق مبنى الكونغرس؛ إثر اشتباك بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وقوات الأمن خارجه، بحسب إعلام محلي. يأتي ذلك مع بدء الكونغرس جلسة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.



حيث استطاع المتظاهرون الاشتباك مع الشرطة ثم الدخول إلى مبنى الكونغرس الأمريكي بعد تجاوز الحواجز الأمنية الموضوعة، وأفسدوا جلسة اعتماد بايدن رئيساً لأمريكا.

المصدر: وكالات