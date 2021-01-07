بعد اقتحام الكونغرس… انتشار مكثف للجيش الأمريكي في واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 1:01 صباحًا

بعد اقتحام الكونغرس من قبل انصار الرئيس دونالد ترامب، اعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أن قواته انتشرت في العاصمة واشنطن بشكل كامل لمساعدة قوات إنفاذ القانون الفدرالية والمحلية في إعادة الأمن للمدينة.

وأشار إلى أن الإجراء تم عقب اقتحام مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس في احتجاجات على اجتماعه لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: “تحدثت مع رئيس الأركان مارك ميلر، ومع نائب الرئيس مايك بينس ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمي الأغلبية الديمقراطية والجمهورية وعدد من الشخصيات المسؤولة في البلاد حول الوضع في الكابيتول”.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع من العاملين فيه.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب بايدن، وذلك بحسب RT