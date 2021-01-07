الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً صاروخياً على أهداف في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 12:49 صباحًا

نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري قيام إسرائيل بشن هجوم صاورخي على أهداف في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع في تمام الساعة 23:10 ليل الأربعاء، من اتجاه الجولان السوري المحتل، وأن “وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها”.

يذكر أن منطقة النبي هابيل في ريف دمشق تعرضت قبل نحو أسبوع لهجوم مماثل أدى إلى مقتل جندي وجرح 3 آخرين إضافة إلى خسائر مادية.