بايدن حزين: ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن ما يجري هو اعتداء على الديمقراطية الأميركية، وهجوم على أبرز رموز القدسية في أميركا، وفوضى ستنتهي إلى تمرد.

ودعا بايدن في كلمة له الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب أن يخرج على التلفزيون ويدعو لإنهاء الفوضى. ورأى بايدن أن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد، أنا مصدوم وحزين. ولفت إلى أن المشاهد في الكونغرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فوراً.

ويأتي كلام بايدن على أثر اقتحام أنصار ترامب الكونغرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونغرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها. ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترمب أنصاره إلى “عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”.

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

كما أفادت تقارير إعلامية بإجلاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه. وكان بنس يترأس “بشكل رمزي” جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات.