وزير الصحة: الوضع الوبائي تحسن وقد يعود المغاربة لحياتهم الطبيعية في ماي المقبل

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عن تحسن الوضع الوبائي، متفائلا بعودة المغاربة لحياتهم الطبيعية في شهر ماي المقبل.

وقال آيت الطالب اليوم في لقاء تلفزيوني، إن هناك تحسن في الحالة الوبائية، مرجعا ذلك لانخراط المغاربة في التدابير وإجراءات تقليص الحركة.

وفسر الوزير انخفاض التحاليل اليومية لكورونا بملاءمتها مع الاستراتيجية، مضيفا أن “نسبة التحاليل تقلصت لأن استراتيجية تستدعي تقليص التحاليل، في البداية كان البحث عن الحالات أما الآن فيتم تشخيص الحاملين للأعراض”.

واعتبر الوزير أن المؤشر على تحسن الوضع هو نسبة الحالات الإيجابية، كما أن الوفيات تقلصت، في ظل استقرار الحالات الحرجة.

وبالرغم من تفاؤله، حذر الوزير من حدوث أي انتكاسة جديدة في الوضع الوبائي، داعيا إلى الإبقاء على التدابير الاحترازية، وسط ترقب الفصيلة الجديدة من الفيروس.