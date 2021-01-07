تغيير موعد مباراة المنتخب المحلي ونظيره الغيني

جدة - عبدالحي حسين - قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغيير موعد المباراة الودية، التي كان من المنتظر أن تجمع يوم الاثنين المقبل بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره الغيني، إلى يوم الثلاثاء.

وستجرى المقابلة على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بداية من الساعة الخامسة.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالكاميرون في الفترة المتراوحة ما بين 16 يناير الجاري و7 فبراير المقبل، علما ان القرعة وضعته في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات روندا وأوغندا والطوغو.