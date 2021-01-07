آيت الطالب: المغرب لم يستقبل بعد جرعات لقاح كورونا ونستعد لتوفير 66 مليون جرعة

جدة - عبدالحي حسين - أكد وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء، أن المغرب لم يتوصل بعد بأي جرعة من اللقاحات المخصصة لمحاربة كورونا، إلا أنه وصل إلى “100 متر الأخيرة”، لتوفير 66 مليون جرعة.

وقال آيت طالب، في حديثه اليوم خلال برنامج تلفزيوني، أن الاستعدادات لحملة اللقاح بدأت استباقيا منذ شهر آبريل الماضي، بالبحث عن الشركات وإبرام الصفقات والإعداد للحملة.

وأوضح الوزير أن المغرب بدأ منذ أشهر، وبدأت بالتشاور مع ستة مصنعين، قبل أن يقع الاختيار على لقاحي سينوفام واسترازينيكا، أولهم كان اختيار استراتيجي لأنه كان في إطار تبادل خبرات مع المغرب، أما أسترازينيكا فقد تم اختياره لسهولة استعماله والمحافظة عليه في التبريد عكس لقاحات أخرى تستدعي درجة برودة كبيرة، كما أن التمنيع الجماعي يستدعي على الأقل لقاحين.

وتراهن الوزارة على تلقيح 60 في المائة من المغاربة لتحقيق تمنيع جماعي، في ظل تأهب لتوفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ هذه الحملة الوطنية، في ظل توفير أزيد من ثلاثة آلاف محطة لقاح.