العيون.. فتاة عشرينية تلقي بنفسها من سطح إحدى العمارات

جدة - عبدالحي حسين - لقيت فتاة عشرينية مصرعها، اليوم الاربعاء، بعدما ألقت بنفسها من سطح إحدى العمارات بحي الباطمات بالعيون.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، أقدمت على وضع حد لحيتها بطريقة مؤلمة لاسباب مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية لقيت مصرعها في عين المكان، على إثر نزيف حاد في الرأس، فيما عرف مكان الحادث استنفار مختلفالسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدينة.

هذا وقد تم إيداع جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي العيون بناء على تعليمات النيابة العامة، التي فتحت تحقيقاحول الحادث.