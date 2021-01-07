مشهد استثنائي.. الشرطة الأمريكية تشهر أسلحتها لحماية النواب من المتظاهرين- صور

جدة - عبدالحي حسين - لأول مرة في التاريخ الأمريكي، تحول مبنى الكونغرس إلى ساحة كر وفر بين رجال الشرطة والمتظاهرين الدعمين للرئيس دونالد ترامب.

وفي مشهد استثنائي، ظهر عناصر الشرطة الأمريكية في صور متفرقة، وهم يشهرون أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب، بعدما وصل المتظاهرون إلى داخل المبنى وللقاعة التي كانت ستشهد التصديق على انتخاب الرئيس الجديد جو بايدن.

وفي ذات السياق، قال النائب الأميركي دان كيلدي من داخل المجلس إن “أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة”. وأضاف “صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول، واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، كما وصل المحتجون إلى داخل جل قاعات المبنى.

وعرف محيط الكونغرس اليوم، مواجهات بين الشرطة والمحتجين، خلفت إصابات وجرحى، لم يعلن بعد عن أعدادهم.