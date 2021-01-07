محمد الفلاح - صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف مهندسي شركة صافر

الخميس 7 يناير 2021

اختطفت ميليشيا الحوثي في صنعاء، ثلاثة من مهندسي شركة صافر اليمنية لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة.



وقال بيان صادر عن شركة صافر، الأربعاء، إن الميليشيا اعترضت حافلة الموظفين، وقامت باختطاف المهندسين أمين المقطري وجبر العداشي أثناء توجههما من أمانة العاصمة إلى حقول الغاز في صافر بمحافظة مأرب.

وأشار إلى أن الميليشيا قامت بتغطية عيون المختطفين بعد إهانتهما واقتادتهما بالقوة إلى أماكن غير معلومة.

وقال البيان إن فرقة أخرى من الميليشيا اختطفت مهندساً ثالثاً من موظفي الشركة هو المهندس محمد فؤاد من أمام منزله بصنعاء.

واعتبر البيان أن "الاعتداء على شركة صافر الوطنية وموظفيها هو اعتداء على كل أبناء الشعب اليمني، كون الشركة هي المنتج الوحيد للغاز المنزلي الذي يتم توزيعه على كل أبناء الوطن وبكل أرجائه".

وحملت الشركة في بيانها ميليشيا الحوثي سلامة الموظفين المختطفين الثلاثة الذين يعاني بعضهم من أمراض مزمنة.

ودعت المنظمات المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفثس إلى التدخل لإنقاذ موظفيها وإدانة هذه الأعمال الإجرامية.