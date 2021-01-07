بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

المناطق - وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن حزنه لما آلت إليه الأمور في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد اقتحام متظاهرين من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبنى الكابيتول، وإثارة أعمال شغب وتخريب في المبنى.

وقال بايدن في كلمة ألقاها اليوم: في هذه الساعة تتعرض ديموقراطيتنا لهجوم غير مسبوق، يختلف عن كل ماشهدناه في تاريخنا، حيث تعرضت قلعة الديمقراطية في بلادنا للهجوم والتخريب، وتعرض حراس الكونغرس والموظفون الحكوميون هناك للهجوم، مشيراً إلى أن هذا الهجوم الذي يعد هجوماً على سيادة القانون في الولايات المتحدة، لا يعكس الصورة الحقيقية للبلاد.

وطالب بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسرعة الظهور على التلفزيون الوطني، ليحترم قسمه ويدافع عن الدستور الأمريكي، ويطالب مناصريه بإنهاء هذه الأعمال التخريبية والتمرد.