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نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 دقائق - 12:49 صباحًا, 7 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف الدائرة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، عقب اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، لمقر الكونجرس.
وطالب بنس في تغريدة على حسابه في تويتر، بضرورة احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي.
وأكد أن السلطات المحلية لن تتساهل مع الهجوم على مبنى الكابيتول، وستقوم بملاحقة المتورطين فيه قضائياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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