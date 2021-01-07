شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يدين العنف في واشنطن: مشاهد مشينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى زعماء آخرين في إدانة مشاهد العنف في الولايات المتحدة.

وكتب عبر موقع تويتر: "مشاهد مشينة في الكونجرس الأمريكي.. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

ووصفت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجين، الأحداث بأنها "مرعبة للغاية".

واشتبكت حشود من المتظاهرين الغاضبين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشرطة واقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث كان من المقرر أن يصادق النواب على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.