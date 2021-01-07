شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أمريكا تدعو المواطنين للالتزام بحظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المتواجدين في واشنطن الالتزام بحظر التجول واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وقالت عبر "تويتر": "تود السفارة التأكيد على المواطنين المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعه ٦م وحتى الساعة ٦ من صباح الغد، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور إلى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة".