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السفارة في أمريكا تدعو المواطنين للالتزام بحظر التجول

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الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المتواجدين في واشنطن الالتزام بحظر التجول واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وقالت عبر "تويتر": "تود السفارة التأكيد على المواطنين المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعه ٦م وحتى الساعة ٦ من صباح الغد، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور إلى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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