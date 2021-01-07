شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يدعو للهدوء.. و«بايدن»: الديمقراطية تتعرض للهجوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهدوء وأبلغ المحتجين من أنصاره بالعودة إلى منازلهم بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مبنى الكونجرس سعيا إلى إجبار المشرعين على إلغاء خسارته في الانتخابات. وكرر ترامب، في تسجيل مصور على تويتر، زعمه الذي لا يستند إلى دليل بسرقة الانتخابات، لكنه قال "عليكم العودة لمنازلكم الآن. لا بد أن يسود الهدوء. ينبغي أن يسود القانون والنظام".

بينما قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه على الرئيس دونالد ترامب "التدخل" ومطالبة أنصاره بإنهاء "حصار" مبنى الكونجرس بعد أن تدفق محتجون مؤيدون لترامب يرفضون التسليم بخسارته في الانتخابات على المبنى أمس الأربعاء، واقتحموه مما أجبر السلطات على إغلاقه.

وأضاف بايدن متحدثا من ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، أن الديمقراطية الأمريكية تتعرض لهجوم غير مسبوق.