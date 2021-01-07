عمدة واشنطن تعلن نشر قوات الشرطة والحرس الوطني في العاصمة الأميركية

وقالت باوزير تعليقاً على اقتحام مبنى الكونغرس، إنه "بدأ نشر قوات الشرطة والحرس الوطني في مدينة واشنطن، وأشكر الولايات التي أرسلت قوات الأمن إلى العاصمة".

وأضافت أن "قوات الأمن تحركت بالتوازي مع تحول مسار حشود المتظاهرين نحو الكونغرس".



وأشارت باوزير إلى أنه "ستتم محاسبة جميع المتسببين بأعمال الشغب وسيتم فرض الأمن والنظام".