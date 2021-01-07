تويتر يُقيّد كلمة ترامب ويمنع الرد عليها أو إعادة نشرها

ووجه ترامب قبل قليل، كلمة إلى أنصاره بعد اقتحامهم مبنى الكونغرس، داعياً إياهم إلى العودة لمنازلهم واحترام الأمن والقانون.

وقبل ذلك اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، اقتحام مبنى الكونغرس من قبل متظاهرين من أنصار ترامب، "اعتداء" على الشعب الأميركي والديمقراطية، واصفاً إياهم بـ"المتطرفين"، فيما دعا ترامب إلى "التحلي بالمسؤولية".



وأكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، متوعدا بملاحقة المتورطين بالاعتداء على مبنى الكابيتول.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد اختراق مؤيدي ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.