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يوفنتوس يُسقط ميلان في عقر داره ويذيقه مرارة الهزيمة الاولى

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-06 | 22:26

يوفنتوس يُسقط ميلان في عقر داره ويذيقه مرارة الهزيمة الاولى

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قاد فيدريكيو كييزا فريقه يوفنتوس لفوز مهم أمام ميلان بثلاثية لهدف في منافسات .
وحل البيانكونيري ضيفًا على الروسونيري بملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة 16 للدوري الإيطالي.

في الدقيقة 18 تقدم كييزا بالهدف الأول لليوفي بعدما مرر باولو ديبالا كرة بالكعب إليه ليسدد في شباك دوناروما.


ثم تعادل كالابريا في الدقيقة 40 لميلان، بتسديدة في شباك تشيزني، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

عقب ذلك مرر ديبالا عرضية وصلت إلى كييزا، الذي استلم الكرة وسجل ببراعة في شباك دوناروما بالدقيقة 61.

وواصل يوفنتوس محاولاته حتى نجح البديل ماكيني في الدقيقة 75 من تسجيل الهدف الثالث، بعد تمريرة من زميله كولوسوفيسكي، ليسدد في شباك دوناروما، مستغلا ارتباك مدافعي ميلان.

وحسمت المباراة بفوز يوفنتوس (3-1)، ليتفوق أندريا بيرلو المدير الفني لليوفي على فريقه السابق، وليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في الصدارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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