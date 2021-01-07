شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية: عضو في مجلس الشيوخ: جميع الأعضاء بخير وهم في مكان آمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

وقالت العربية إن عناصر الشرطة يشهرون أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.

أعلنت موريل براوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء فرض حظر تجول في المدينة بسبب احتجاجات أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في قلب واشنطن.

وأوضحت أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) وينتهي في السادسة من صباح غد الخميس