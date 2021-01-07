ترامب يؤكد لأنصاره خلال تظاهرة اليوم في واشنطن أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنصاره خلال تظاهرة اليوم في واشنطن أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته.



وأكد دونالد ترامب أنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة أمام جو بايدن معيدا التأكيد مرة أخرى دون سند على أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق.

وأضاف ترامب خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة" وقال دون تقديم أدلة إن "مئات الآلاف" حاضرون. وتابع قائلا "سنوقف السرقة".

واحتشد ألوف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة، في واشنطن للاحتجاج على اجتماع الكونغرس اليوم الأربعاء للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر نوفمبر تشرين الثاني.

ووعد ترامب، الذي خسر الانتخابات، بأن يوجه كلمة للمحتجين في حديقة قرب البيت الأبيض الذي من المقرر أن يتسلمه بايدن خلال أسبوعين.

وكتب ترامب على تويتر "حشود كبيرة!".

وحمّس إريك ترامب، أحد أبناء دونالد ترامب، الحشود التي تلوح بأعلام بالتطرق لنظريات مؤامرة لا أساس لها.

قال إريك ترامب سائلا الحشود "هل يوجد أي شخص هنا يعتقد بالفعل أن جو بايدن فاز بالانتخابات".. فرد المحتشدون صائحين "لا".

وصدقت كل الولايات الأمريكية على أن بايدن، الديمقراطي، فاز بالانتخابات بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب. وتعثرت جهود ترامب للتشكيك في فوز بايدن في المحاكم في أنحاء البلاد.

وقال إريك ترامب "لا يهم. بوسعهم أن يكذبوا، بوسعهم أن يغشوا، بوسعهم أن يسرقوا. أبي بدأ حركة، وهذه الحركة لن تموت أبدا".

ومن المقرر أن يصادق الكونجغرس على فوز بايدن اليوم الأربعاء. ووعد كثير من زملاء ترامب الجمهوريين ببذل جهد للمماطلة يمكن أن يمدد الإجراءات إلى ما بعد منتصف الليل لكن من المؤكد أن مصيره الفشل.

وطلبت الشرطة من المحتجين عدم إحضار أسلحتهم إلى واشنطن التي تطبق بعض أشد قوانين الأسلحة صرامة في البلاد وتحظر حمل الأسلحة النارية بشكل علني.

وقد حاول أنصار ترامب مساء أمس الثلاثاء الوصول إلى ساحة (حياة السود مهمة) في واشنطن لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات