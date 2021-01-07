شكرا لقرائتكم خبر عن رومني: ترمب سبب الفوضى.. وزعيم الجمهوريين: هذه ليست أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اليوم (الأربعاء)، إن الاحتجاجات في مبنى الكونغرس «لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف فورا». وأضاف في مقابلة مع «فوكس نيوز» أنه سمع خلال وجوده مع شرطة الكونغرس عبر جهاز لاسلكي إطلاق نار.

وكشف بأنه تحدث إلى الرئيس دونالد ترمب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين، ثم نشر ترمب تغريدة. فيما اتهم السيناتور الجمهوري ميت رومني الرئيس ترمب بأنه سبب هذه الفوضى.

وأعلن نائب أمريكي أن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس ترمب اقتحامه. وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن «أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة». وأضاف: «صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز».