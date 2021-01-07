شكرا لقرائتكم خبر عن الصين واليابان وإسبانيا ترحب بـ«إعلان العلا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحبت الصين واليابان وإسبانيا اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا). إذ أشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان (قمة العلا)، مؤكدةً دعمها لجهود مجلس لتعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

فيما عبرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم، عن بالغ التقدير لجهود دولة الكويت التي بذلتها لتحقيق التوحد في منطقة الخليج العربي. وأعرب البيان عن ثقة الحكومة الإسبانية في أن استعادة التعاون ستسهم في الاستقرار الإقليمي ويعود بالخير على مواطني المنطقة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، أن الوحدة بين دول الخليج مهمة لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربةً عن أملها أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مزيد من العلاقات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.