شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإرهابي في مطار عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

جددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وإدانة الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدفها في مطار عدن الدولي، الأربعاء الماضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة مرتكبيه للمحاسبة، لكونه يشكل جريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك لدى استعراض مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمس، مع عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفير السعدي أشار، خلال عقده عدداً من الاجتماعات الافتراضية والاتصالات الهاتفية بالمندوبين الدائمين لدول كل من الهند، وإيرلندا، والنرويج، وكينيا، والأعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن، إلى أن هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن كان يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات لكل أبناء الشعب اليمني، وإجهاض الجهود الرامية إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن. ولفت السعدي إلى أن الهجوم الإرهابي يمثل النهج الراسخ للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً في القتل والإرهاب والتدمير، ورفض الدعوات لإنهاء معاناة شعبنا اليمني جراء انقلابها على إرادة الشعب اليمني وتطلعاته، مؤكداً أن كل المؤشرات والأدلة الأولية تشير إلى أن ميليشيات الحوثي هي التي تقف وراء الهجوم الإرهابي.

مصرع وإصابة

من جهة ثانية، لقي أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأُصيب آخرون منهم، وأسر اثنان آخران، أمس، خلال إفشال قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للانقلابيين في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العقيد محمد الجرادي قوله: «إن قوات الجيش الوطني تصدت لمجموعة عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والالتفاف لمناطق الجيش الوطني، ما أسفر عن مقتل أربعة وجرح عدد منهم، إضافة إلى أسر اثنين آخرين منهم، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والعودة إلى أوكارهم». وأضاف العقيد الجرادي، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت قناصاً ومجاميع من عناصر الحوثي عند محاولتها تعزيز العناصر المتسللة في الجبهة ذاتها.

القمة الخليجية

على صعيد آخر، ثمَّن التحالف الوطني اليمني للأحزاب والقوى السياسية، ما ورد بشأن اليمن في بيان القمة الخليجية الحادية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، آملاً أن تنعكس المصالحة الخليجية إيجابياً على صعيد دعم صمود الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة طغيان ميليشيات الحوثي العميلة لإيران. ووقف جرائمها بحق الشعب اليمني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وصولاً إلى استعادة الدولة اليمنية الضامنة لحقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء الانقلاب.