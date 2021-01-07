شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم وواشنطن توقعان «اتفاقيات إبراهيم» للتعايش والسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

توج السودان والولايات المتحدة مباحثات في الخرطوم، أمس الاربعاء، بالتوقيع على إعلان «اتفاقيات إبراهيم»، ومذكرة تفاهم بخصوص «قرض تجسيري» ستقوم واشنطن بموجبه بسداد متأخرات الخرطوم لمجموعة البنك الدولي ، ما يُمكن البلاد أخيراً من الوصول لمصادر تمويل تصل قيمتها لمليار ونصف المليار دولار سنوياً.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين،للسودان ،أمس،على رأس وفد رفيع في زيارة تعد الأولى من نوعها للخرطوم.

ويرافق الوزير الأمريكي وفد رفيع المستوى، يضم: مستشار وزارة الخزانة آدم لييرك، ومستشار الأمن القومي ومدير إدارة الخليج وشمال إفريقيا الجنرال ميجيل كورييا، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى السودان برايان شوكان، في إطار جولة لمنطقة الشرق الأوسط تشمل عدداً من الدول.

ووقع العقد التجسيري عن حكومة السودان وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، فيما وقع عن الولايات المتحدة منوشين. وقالت الوزيرة إن التوقيع على هذه المذكرة سيمكن السودان من الحصول على القروض من البنك الدولي التي حرم منها قرابة 27 عاماً، من جانبه، قال منوشين إن التوقيع على المذكرة هو إنعاش للاقتصاد السوداني، خاصة بعد أن تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا السودانيين للعمل مع بعض من أجل بناء بنى تحتية قوية.

اتفاقيات إبراهيم

كما وقع السودان وأمريكا على إعلان «اتفاقيات إبراهيم»، التي ينص على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط، والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام.

وأجرى منوشين لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وعدد من المسؤولين .

وأكد البرهان حرص بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع واشنطن في كل المجالات، خاصة في الاقتصادية.

وأطلع البرهان الوفد على موقف البلاد من التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح أن «ما قام به الجيش السوداني يعد إعادة انتشار داخل الحدود» مؤكداً «حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار».

عهد جديد

بدوره،وصف حمدوك زيارة منوشين ب«التاريخية».

وأضاف «إننا نخطط لاتخاذ خطوات ملموسة لتدشين دخول علاقاتنا مع الولايات المتحدة إلى عهد جديد».

من جانبه،أكد الوفد الأمريكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك .

سد النهضة

وأكد الوفد حرص واشنطن على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق فيما يلي ملء سد النهضة، وتشغيله.